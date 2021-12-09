Притула: у меня к Луческу остается пристрастное отношение

Телеведущий Сергей Притула рассказал, почему он не может принять главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу. Несмотря на успехи румынского специалиста во главе бело-синих в минувшем сезоне, Притула все равно не может смириться с тем, что Луческу возглавляет киевскую команду.

«Чемпионство «Динамо» не может быть индульгенцией в поведении тренера киевского «Динамо», которую он проявлял по отношению к «Динамо», Валерию Васильевичу Лобановскому, Украине как государству.

Вся та риторика во времена его пребывания в России — она на голову не налазит. Игнорировать эти вещи я считаю неправильно. Но я не являюсь собственником клуба «Динамо» Киев, поэтому думаю, Суркисам виднее, что делать с «Динамо».

Я четко разделяю вещи. Я рад, что тренерский талант Луческу помогает «Динамо» достигать высот. Потому что когда в пяти матчах Лиги чемпионов команда забивает один мяч, а пропускает больше, чем может вынести, то это подчеркивает талант тренера. Команда покорила новые вершины.

Ладно, есть тренерские успехи, но это не означает, что надо закрывать глаза на то, что он позволял рассказывать. Про то, что Россия и Украина один народ для него. Поэтому у меня к нему остается пристрастное отношение», — откровенно признался Притула в эфире YouTube-канала «ПРЯМА ЧЕРВОНА».

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