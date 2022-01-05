Принадлежащий «Динамо» Родригес опоздал на первую тренировку в новом году

Жерсон Родригес, который находится на контракте в киевском «Динамо», снова проявил недисциплинированность.

26-летний игрок сборной Люксембурга, защищающий сейчас цвета клуба французской Лиги 1 «Труа», опоздал на первое командное занятие в новом году. Тренировка должна была начаться в 9.30. Жерсон прибыл на клубную базу на такси в 10.30, и только ближе к 11.00 присоединился к партнерам, попросив извинения за непунктуальность, сообщает ресурс Lest-Eclair.

Известно, что «Труа» хочет досрочно прекратить аренду Родригеса. За французский клуб Жерсон сыграл девять матчей, в которых забил один гол, но в последних пяти поединках не попадал даже в заявку. Очередное нарушение дисциплины должно ускорить его отъезд из клуба Лиги 1. При этом в киевском «Динамо» на люксембуржца не рассчитывают. Мирча Луческу не хочет видеть его в команде.

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