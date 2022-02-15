Прима: хотел бы извиниться перед ребятами и болельщиками

Украинский биатлонист Артем Прима оценил свое выступление в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине, где Украина заняла девятое место. Прима совершил один промах на стрельбе лежа, а на стрельбе стоя он использовал все дополнительные патроны и ушел на штрафной круг.

«Не могу сказать на 100%, что случилось в стрельбе стоя. Вроде по дистанции чувствовал себя хорошо, лыжи катили, находился в группе был. Стрельба лежа нормальная была, может не совсем в ритме подошел к стойке. К стрельбе стоя подходил в группе, может, не в лучшем ритме был из-за этого. Вроде бы и отдышался. Хотел бы извиниться перед ребятами и болельщиками за штрафной круг. На последнем круге отдал всего себя. Бежал сколько мог, чтобы сократить отставание.

Конечно, на масс-старте хочется показать с наилучшей стороны. Как я понимаю, важным фактором будет стрельба. Ветер сильный, высота, так что важно хорошо отработать на стрельбище. Будет два дня тренировок, так что постараемся подготовиться», — сказал Прима в эфире телеканала UA:ПЕРШИЙ.

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