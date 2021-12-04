«Прикарпатье» распрощалось с тремя игроками

Ивано-франковское Прикарпатье одна из немногих команд в Первой лиге, которая еще не ушла в отпуск.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua больше не будут выступать за «Прикарпатье» Богдан Мыцык, Роман Толочко и Иван Пастух, с которыми расторгли контракты по обоюдному согласию сторон.

Также пока не ясно, останутся ли в «Прикарпатье» Михаил Пыско и Николай Квасный.

По имеющейся информации, сейчас ведутся переговоры с шестью потенциальными новичками, которые должны прибыть на просмотр 22 января, когда ивано-франковцы возобновят подготовку к весенней части сезона. «Прикарпатье» не планирует проводить сборы за рубежом.

Напомним, что «Прикарпатье» занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 28 очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Верес» интересуется игроком «Прикарпатья»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.