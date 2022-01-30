«Прикарпатье» провело два спарринга и просмотрел новичков из «Руха»

30 января ивано-франковская команда провела сразу два спарринга - с «Прикарпатьем»(U-19) и аматорами из «Варатика», в которых одержала уверенные победы.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в тренировочном лагере находится полузащитник Василий Дербах, который в минувшем сезоне был на ведущих ролях в «Прикарпатье», однако после истечения контракта покинул команду. Скорее всего, после непродолжительного перерыва Дербах снова продолжит карьеру в «Прикарпатье».

Находится на просмотре и защитник Александр Нестерук, в последние годы защищавший цвета новокаховской «Энергии».

Принимала участие в сегодняшних спаррингах и группа потенциальных новичков из львовского «Руха» (U-19), однако они своей подготовкой не произвели впечатление на тренерский штаб ивано-франковцев и от их услуг решено отказаться.

Напомним, что пока «Прикарпатье» занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 28 очков.

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