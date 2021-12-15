«Прикарпатье» продлило контракты с тремя ведущими игроками

17 декабря ивано-франковские футболисты последними среди команд Первой лиги уйдут в отпуск.

Президент ФК «Прикарпатье» Василий Ольшанецкий в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, где подопечные Олега Рыпана будут готовиться ко второй части сезона и затронул тему кадровых изменений.

«Сегодня были продлены контракты с Андреем Новаком, Василием Французом и Владиславом Семотюком. Больше не будут выступать за «Прикарпатье» Богдан Мыцык, Роман Толочко и Иван Пастух. Скорее всего, покинет нас и Николай Квасный. У нас была договоренность с ним, что если у него будут приглашения из Премьер-лиги, то мы его отпустим.

«Прикарпатье» отправляется в отпуск

Из отпуска «Прикарпатье» возвращается 17 января 2022 года. Первые два сбора пройдут в Ивано-Франковске и Яремче, а заключительный — в Винниках, где и будут сыграны первые в новом году, контрольные матчи. Рассчитываем, что усилимся 3-4 новичками».

Напомним, что «Прикарпатье» занимает в Первой лиге седьмое место, набрав 28 очков.

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