«Прикарпатье» подписало вратаря и просматривает шесть новичков

Ивано-франковская команда возобновила подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Прикарпатье» подписало контракт с вратарем Романом Геричем из «Балкан», который вступает в действие с 1 февраля. Также по обоюдному согласию прекращено сотрудничество с опытным защитником Николаем Сикачем.

«Прикарпатье» ищет новичков

По имеющейся информации, сейчас в тренировочном лагере прикарпатцев находятся шесть потенциальных новичков. 30 января все они сыграют в спарринге с юниорским составом (U-19).

Напомним, что в поединке 21 тура в Первой лиге «Прикарпатье» 19 марта будет принимать «ВПК-Агро».

Ранее наш сайт сообщал, когда «Металлист 1925» сможет вылететь на сбор в Турцию.

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