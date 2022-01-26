«Прикарпатье» подписало вратаря и просматривает шесть новичков

Ивано-франковская команда возобновила подготовку к весенней части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Прикарпатье» подписало контракт с вратарем Романом Геричем из «Балкан», который вступает в действие с 1 февраля. Также по обоюдному согласию прекращено сотрудничество с опытным защитником Николаем Сикачем.
По имеющейся информации, сейчас в тренировочном лагере прикарпатцев находятся шесть потенциальных новичков. 30 января все они сыграют в спарринге с юниорским составом (U-19).
Напомним, что в поединке 21 тура в Первой лиге «Прикарпатье» 19 марта будет принимать «ВПК-Агро».
Ранее наш сайт сообщал, когда «Металлист 1925» сможет вылететь на сбор в Турцию.
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