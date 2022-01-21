«Прикарпатье» подписало новый контракт с вратарем

Ивано-франковский клуб сохранил голкипера и на этот сезон, и на первую половину следующего.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вратарь Иван Пицан, который 31 декабря был отзаявлен «Прикарпатьем», снова значится в составе команды. Он подписал с клубом новый контракт, который рассчитан до конца 2022 года.

32-летний Пицан беспрерывно выступает за «Прикарпатье» с весны 2018 года. До этого он был игроком ивано-франковского клуба в осенней части сезона 2011/2012.

В нынешнем сезоне воспитанник калушского футбола провел 12 матчей в Первой лиге и 1 поединок в Кубке Украины.

«Прикарпатье» занимает 7-е место в Первой лиге. Зелено-желтые вышли из отпуска 17 января и сейчас работают в Ивано-Франковске.

Ранее в комментарии нашему сайту главный тренер «Прикарпатья» рассказал о последних новостях из стана команды.

Также стало известно, что один из лидеров Первой лиги пригласил на сбор капитана «ВПК-Агро».



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