«Прикарпатье» подписало еще одного игрока «Кремня»

Вторым зимним новичком ивано-франковцев стал 24-летний полузащитник Владислав Сидоренко.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, он, как и несколько дней назад его бывший одноклубник по «Кремню» защитник Александр Головко, подписали с ивано-франковцами годичные контракты.

По имеющейся информации, до начала весенней части сезона «Прикарпатье» планирует усилиться еще двумя новобранцами.

Напомним, что подопечные Олега Рыпана возобновят тренировочный процесс 17 января.

Ранее мы сообщали о том, что в «Прикарпатье» перешёл сын экс-защитника сборной Украины и тренера молодежной сборной Украины.

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