«Прикарпатье» подписало еще одного игрока «Кремня»

Вторым зимним новичком ивано-франковцев стал 24-летний полузащитник Владислав Сидоренко.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, он, как и несколько дней назад его бывший одноклубник по «Кремню» защитник Александр Головко, подписали с ивано-франковцами годичные контракты.
По имеющейся информации, до начала весенней части сезона «Прикарпатье» планирует усилиться еще двумя новобранцами.
Напомним, что подопечные Олега Рыпана возобновят тренировочный процесс 17 января.
Ранее мы сообщали о том, что в «Прикарпатье» перешёл сын экс-защитника сборной Украины и тренера молодежной сборной Украины.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.