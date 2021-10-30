«Прикарпатье» обыграло «Ужгород», добыв третью победу подряд

30.10.2021
17:33
Новость
Футбол
В матче 16-го тура Первой лиги «Прикарпатье» на своем поле принимало «Ужгород». Хозяева добыли волевую победу со счетом 3:1, которая стала третьей кряду.
«Ужгород» проиграл вторую встречу подряд. Команда занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков.
«Прикарпатье» поднялось на пятую строчку, набрав 25 очков.
Первая лига
13-й тур
«Прикарпатье» — «Ужгород» — 3:1
Голы: Хомченко, 18 (0:1). Волошинович, 44 (1:1). Волошинович, 53 (2:1). Сондей, 71 (3:1).
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