Президент WBO предложил провести бой между Ломаченко и Камбососом

Президент Всемирной Боксерской Организации (WBO) Франциско Варкарсель отреагировал на победу Василия Ломаченко (рекорд 16-2, 11 побед нокаутом) над Ричардом Комми (рекорд 31-4, 27 побед нокаутом).

«Можете ли вы представить себе бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа перед 75 тысячами австралийцев?», — написал Варкарсель у себя в «твиттере».

Напомним, что Василий Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми единогласным решением судей: 117-110, 119-108, 119-108.

Джордж Камбосос после победы над Теофимо Лопесом стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. Австралийский боксер также высказался по поводу победы Ломаченко над Комми.



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