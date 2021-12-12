Президент WBO предложил провести бой между Ломаченко и Камбососом

Президент Всемирной Боксерской Организации (WBO) Франциско Варкарсель отреагировал на победу Василия Ломаченко (рекорд 16-2, 11 побед нокаутом) над Ричардом Комми (рекорд 31-4, 27 побед нокаутом).
«Можете ли вы представить себе бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа перед 75 тысячами австралийцев?», — написал Варкарсель у себя в «твиттере».
Напомним, что Василий Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми единогласным решением судей: 117-110, 119-108, 119-108.
Джордж Камбосос после победы над Теофимо Лопесом стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. Австралийский боксер также высказался по поводу победы Ломаченко над Комми.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.