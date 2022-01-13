Президент WBC Ukraine: Усик может завоевать титул WBC в супертяжах, но будет очень непросто

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук оценил перспективы украинского боксера Александра Усика стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Усик благодаря своей технической базе и боксерской храбрости делает невероятные вещи. Он очень сильный психологически и может завоевать титул WBC в супертяжах. Я в его возможностях и потенциале не сомневаюсь. Правда, это будет очень непросто.

Тайсон Фьюри – очень подвижен для своих габаритов, является очень техничным и интеллектуальным бойцом. В техническом плане, на мой взгляд, он гораздо сложнее, чем Энтони Джошуа. У него нет поражений. В ринге он психологически и морально стабильнее, чем Джошуа – это факт. Он умеет приспосабливаться к любому из боксеров. Ну и, естественно, у них с Александром большая разница в антропометрии», - цитирует Ковальчука Sportarena.

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