Президент WBC Ukraine: Сиренко готов к бою с боксерами из топ-10

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о перспективах украинского супертяжа Владислава Сиренко после победы над Андреем Руденко.

«Влад нам показал, что он постоянно растет, развивается и учится. Сейчас он уже достиг того уровня, когда он может выходить на поединок с любым из топ-10 боксеров супертяжелого дивизиона и боксировать на равных. Сейчас для него открыты все перспективы.

У Владислава Сиренко большие перспективы

Его бой с Руденко получился интересным. По моему мнению, Влад выиграл каждый раунд. Технически он превосходил своего оппонента, хотя Андрей создавал определенные трудности благодаря своему опыту. Руденко умело клинчевал, иногда удачно попадал, но в целостной картине боя Влад был точнее и техничнее. Было видно, что Сиренко значительно улучшил свою защиту, виден его профессиональный рост, разнообразие технического арсенала.

Бой был очень напряженным, и, естественно, многих удивила его досрочная остановка. У некоторых зрителей было определенное негодование по этому поводу, но нужно понимать, что в боксе есть правила: рефери трижды сделал Андрею предупреждение по поводу неактивных клинчей, но он дальше продолжал клинчевать, что привело к остановке поединка. Это спорт и его правила, поэтому тут не о чем спорить».

Полное интервью с президентом WBC Ukraine Николаем Ковальчуком читайте по ссылке здесь.

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