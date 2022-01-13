Президент WBC Ukraine: Ломаченко доберется до Камбососа и станет абсолютным чемпионом

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук поделился своим мнением о возможном поединке украинского боксера Василия Ломаченко с австралийцем Джорджем Камбососом.

«Я думаю, есть все шансы, что бой Ломаченко – Камбосос состоится, но полагаю, что Василий не потеряет от того, если до этого ему организуют поединок с Девином Хэйни, Райаном Гарсией, Джервонтой Девисом или реванш с Теофимо Лопесом.

Отдельно отмечу, что мне очень приятно наблюдать в последних поединках совершенно другого Василия Ломаченко. Василия, который просто переезжает своих соперников как танк, полностью их деклассируя. Мне кажется, что ранее в какой-то момент он потерял мотивацию. Конечно, это может быть объяснимо, ведь он очень долго в боксе. Однако в боях с Накатани и Комми мы видели украинца в прайме, он показал свои наилучшие качества. Это было настоящее искусство.

Бой с любым из боксеров, которых я перечислил выше – это только плюс для украинца. Ну и хорошо заработать тоже можно будет. А до Камбососа, думаю, он все-таки доберется. Василий станет абсолютным чемпионом, я в этом уверен», — цитирует Ковальчука Sportarena.

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