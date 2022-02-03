Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики резко ответила на обвинения Ризатдиновой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала высказывания украинской гимнастки Анны Ризатдиновой, которая обвинила Россию в нечестной конкуренции.

«Это ее сугубо личное мнение. Украина всегда проигрывала России и говорила, что мы занимаем первые места в нечестной борьбе. Ничего нового. Сейчас все просто взяли себе на вооружение политику Украины в отношении нашей страны. Только поэтому такие необоснованные заявления и звучат. Мы, русские, всегда стараемся быть со всеми в мире, а от Дерюгиной и ее компании всю жизнь звучат такие слова.

Напомню, что мама Ризатдиновой тренирует в Симферополе. Мы в ее школу передали Симакову, очень талантливую гимнастку. Именно Настя дала им возможность стать школой олимпийского резерва. А тренеры благодаря этому получают хорошие деньги», — сказала Винер-Усманова в комментарии Sport24.

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