Президент «Вереса»: зимой команда проведет в Турции ровно месяц

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, как команда из Ровно проведет зимний перерыв.

«Мы выходим из отпуска 12 января. Дальше у нас три дня на медосмотр, а 18 января команда вылетает в Турцию. У нас уже забронирован отель, тот же, в котором были в прошлом году. Там у нас будут спарринги. Сейчас еще ведутся переговоры, так что окончательных соперников назвать не смогу.

Там хорошая инфраструктура, качественные поля, тренажерные залы. Там есть все, чтобы заниматься и прогрессировать. В наших условиях возможности провести сборы команды нет.

Мы не будем прилетать и улетать назад, проведем в Турции ровно месяц, до 18 февраля. Мы не «Шахтер» и «Динамо», которые могут позволить себе лишние перелеты, поэтому исходим из того, что есть. Мы народный клуб, который развивается постепенно, поэтому идем по такому пути», — сказал Надеин в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее наш сайт сообщил, в какой клуб перейдет бывший форвард «Вереса» Роберт Гегедош.

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