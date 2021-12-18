Президент «Вереса»: на просмотре будут иностранцы, сейчас ведутся переговоры

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о возможных новичках команды в зимний перерыв. Функционер ровенского клуба отметил, что на просмотре будут иностранцы.

«На просмотре будут иностранцы. Сейчас ведутся переговоры. Буквально вчера у нас было спортивное совещание со спортивным директором и с главным тренером. На рынке мы присутствуем.

Ведем переговоры по каждой линии. Хотим взять молодых игроков, ведь сегодня у нас самая возрастная команда. Мы это понимаем. В этом сложно видеть долгосрочную перспективу. Также очень хотим перезагрузить U-19, подтянуть туда игроков, которые смогут усиливать первую команду», — сказал Надеин в эфире телеканала «Футбол 1».

На зимний перерыв «Верес» ушел на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 23 очка.

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