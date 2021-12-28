Президент Top Rank высказался о бое Ломаченко - Камбосос

Промоутерская компания Top Rank попытается договориться с представителями австралийского чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) о проведении поединка с украинским экс-чемпионом Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).



Об этом рассказал президент TR Тодд Дюбёф

«Ломаченко дал нам понять, что он бы хотел провести бой с Камбососом. Мы дружно пытаемся договориться с ними о поединке в первой половине следующего года.

Ломаченко — образец для многих вещей в спорте. Он сразу начал агрессивную экспансию в профи и дрался за титул чемпиона мира уже во втором поединке. Он не смотрит на неудачи, как на снижение своей ценности. Он рассматривает их как перезагрузку для дальнейшего движения вперёд. (В этом году) он вернулся с двумя великолепными победами и никогда не говорит “нет” соперникам. Он хочет вернуть титулы».

Камбосос сенсационно отобрал титулы WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO у Теофимо Лопеса, перебоксировав его 27 ноября.

Ломаченко в 2021 году оказался сильнее Масайоши Накатани и победил по очкам Ричарда Комми.

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