Президент «Шахтера» Ахметов рассказал о своей мечте

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов дал комментарий во время визита на комбинат «Азовсталь» в Мариуполе.
«Мы сегодня в 120 км от моего родного Донецка. Я не был в своем родном любимом городе восемь лет. У меня есть мечта: чтобы на «Донбасс Арене». раздавался гимн Лиги Чемпионов, чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед моими земляками.
Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единственной и счастливой Украине. Спасибо вам и будьте счастливы», — приводит Ахметова System Capital Management в Facebook.
Напомним, что «Шахтер» не играет в Донецке из-за войны с 2014 года.
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