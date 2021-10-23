Президент «Прикарпатья»: нам комфортнее играть с фаворитами

Ивано-франковское «Прикарпатье» записало в свой актив вторую победу подряд в Первой лиге, обыграв на этот раз одного из лидеров - «Альянс» (3:1).



Президент ФК «Прикарпатье» Василий Ольшанецкий в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, ожидал ли он такой прыти от местной команды.

«За «Прикарпатье» преимущественно выступают доморощенные воспитанники и они всегда отличались волевыми качествами. Поэтому ивано-франковцы сильны командой, нам комфортнее играть с более именитыми оппонентами, когда благодаря самоотдаче удается склонить чаши весов в свою сторону. Так было и в сегодняшнем поединке с «Альянсом». А нестабильность футболистов «Прикарпатья» можно объяснить тем, что они иногда переоценивают свои силы. Mы с этим в последнее время активно боремся, тем более что у нас незаменимых – нет.

Цели на сезон? Сейчас нам важно в следующем туре добиться положительного результата с аутсайдером - «Ужгородом». А о задачах поговорим перед началом весенней части чемпионата».

Напомним, что «Прикарпатье» занимает пятое место в Первой лиге, набрав 22 очка.

Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.



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