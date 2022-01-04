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Президент ПФС рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренере сборной Польши

Павел Соловей
Павел Соловей
04.01.2022
23:50
Новость
Футбол
Президент ПФС рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренере сборной Польши

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассматривает возможность приглашения Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши, сообщает Przegląd Sportowy.

Кулеша готов подождать до лета и сделать ставку на другого тренера в плей-офф отбора на ЧМ-2022, который состоится в конце марта. В полуфинале плей-офф Польша сыграет на выезде против России, а победитель пары затем встретится со Швецией или Чехией.

Напомним, что Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. У него контракт до 30 июня 2024 года.

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