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Президент ПФЛ: судьбу матча «Рубикон» - «Буковина» решит КДК УАФ

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
22.11.2021
15:09
Новость
Футбол

Сегодняшний поединок команд группы «А» Второй лиги «Рубикон» - «Буковина» не состоялся из-за неявки черновицких футболистов.

В экслюзивном интервью Meta-ratings.com.ua президент ПФЛ Украины Александр Каденко рассказал, что помешало прибыть «Буковине» в Счастливое.

«ПФЛ Украины получила письмо за подписью президента ФК «Буковина» Вадима Зайца, в котором он информировал, что в команде много заболевших и просил перенести игру на более поздний срок. Мы попросили предоставить необходимые документы медиков, подтверждающие, что в «Буковине» много заболевших.Однако больше никаких документов из Черновцов мы не получали.

Сегодня арбитр матча «Рубикон» - «Буковина» зафиксировал неявку черновицкой команды. Когда получим рапорт судейского наблюдателя-делегата УАФ, то отправим его в КДК УАФ, которая и вынесен решение по этому не состоявшемуся поединку».

Ранее мы сообщали, что в «Буковине» перед матчем чемпионата произошла вспышка коронавируса.

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