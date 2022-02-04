Президент ПФЛ: предпосылок для расформирования «Олимпика» нет

Большинство команд Первой и Второй лиги возобновили подготовку к весенней части сезона.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, не собирается ли кто-то из участников досрочно сойти с дистанции.

Донецкий «Олимпик» должен избежать расформирования

«Среди команд Первого дивизиона напряженная ситуация в «Олимпике», который покинули главный тренер Сергей Литовченко и ряд игроков. Однако предпосылок к расформированию команды нет.



В начале следующей недели у меня запланирована встреча с президентом ФК «Олимпик» и думаю, что после нее появится конкретика с тем, кто возглавит команду.

Что касается Второй лиги, то клубное руководство «Днепра» меня заверило, что черкасчане доиграют сезон до конца, хотя после осенней части сезона тренерский штаб и игроки написали заявления об уходе.

А вот кто находится в зоне риска, так это «Никополь». Есть большая вероятность, что команда может прекратить существование. Постараемся не допустить этого».

Напомним, что весенняя часть сезона в Первой и Второй лиге начнется 19 и 26 марта.

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