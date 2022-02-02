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Президент «Олимпика» заявил, что команда продолжит выступать в чемпионате Украины

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
02.02.2022
17:30
Новость
Футбол

Президент «Олимпика» Андрей Горельцев прокомментировал информацию о том, что руководство распустило команду.

«Расформирован – это неправильная информация.

По некоторым причинам главный тренер и ряд игроков уволены. Но команда собирается выступать», – сказал Горельцев в интервью FanDay.

Донецкая команда занимает 11-е место в Первой лиге. Главным тренером являлся Сергей Литовченко, который разорвал контракт с клубом.

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