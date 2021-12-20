Президент «Миная» провел встречу с претендентом на должность главного тренера

После отставки Игоря Леонова с поста главного тренера «Миная» руководство клуба занялось поисками нового рулевого.

Наиболее предпочтительным кандидатом является Владимир Шаран, на протяжении многих лет успешно работавший с «Александрией».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, с 50-летним специалистом, в услугах которого «Минай» ранее уже был заинтересован, в минувший уик-энд встретился президент закарпатского клуба Валерий Пересоляк.

Вопрос об альянсе Шарана с дебютировавшим в сезоне-2020/21 молодым коллективом из Закарпатья остается открытым.

На зимний перерыв «Минай» ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.

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