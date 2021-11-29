Президент «Ингульца»: после охоты много выпил, поэтому пропустил матч с «Шахтером»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, почему его не было на трибунах на матче 16-го тура УПЛ «Шахтером». Поединок прошел в Кропивницком и завершился поражением команды из Петрово со счетом 0:1.
«Потому что после охоты много выпил – голова юзом немного шла. Поэтому не смог – за рулем я в нетрезвом состоянии не езжу.
Мы после охоты смотрели по телевизору всем охотничьим коллективом», — сказал Поворознюк клубной пресс-службе.
В текущем сезоне УПЛ «Ингулец» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
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