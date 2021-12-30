Президент ИИХФ: планируем провести МЧМ по хоккею летом

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что федерация планирует провести молодежный чемпионат мира-2022 летом 2022 года. Ранее организация отменила турнир, который уже стартовал в Канаде.

«Мы отменили текущий турнир, но с января начнем работать над организацией нового. Мы все еще хотим провести МЧМ-2022 и не сдаемся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились.

Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом. Надо скорее приниматься за работу, но мы не сдаемся. Это отмена, но это не значит, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022.

Было несколько положительных случаев, пришлось отменить три матча. Это ничего не значит. Целостность турнира была нарушена, из соображений безопасности игроков мы решили, что надо провести МЧМ по-настоящему. Он этого заслуживает. Хоккей отличный, но ситуация с омикроном неутешительна. Мы предпочли закончить турнир сейчас, будем разрабатывать предложение для всех федераций с новыми датами.

На данный момент его определенно надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Непросто остановить такое соревнование с учетом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс, МЧМ будет в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне, дайте нам месяц, чтобы разработать новый план.

На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело.

Но мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения еще идут. Главное, он состоится в этом году, так что составы будут те же», — заявил Тардиф в интервью ресурсу «Чемпионат».

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