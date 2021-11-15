Президент ФХУ об отъезде игроков «Донбасса» из сборной: всему будет дана жесткая оценка

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубков ответил на вопрос, какие санкции грозят клубам, которые отозвали своих игроков из рядов национальной сборной накануне турнира в Будапеште.

«В ближайшее время я инициирую дисциплинарное следствие по поводу тех детских тренеров, которые звонили парням и запрещали им выступать за юношескую и молодежные сборные, тех менеджеров клубов, которые звонили игрокам с требованием покинуть расположение национальной команды, тем клубам как юридическим лицам, которые работают против Украины. Будем принимать коллективное решение. Оно будет публичным. Такого не было и нет в мире. Мне звонят представители других видов спорта, международные партнеры. С одним вопросом: «Как такое возможно?». В Будапеште люди подходили к нам и спрашивали, не шутка ли это. Они не могут понять, что владелец клуба может лично звонить спортсменам и запрещать им играть за сборную под угрозой разрыва контракта.

Тренер клубной команды или клубный юрист звонят и кричат в трубку, что запретят парням играть в хоккей. Угрозы, манипуляции и шантаж — всему будет дана жесткая оценка. Уже с понедельника, когда вернемся из Польши домой с матчей молодежной сборной», — цитирует Зубко официальный сайт ФХУ.

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