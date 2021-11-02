Президент Федерации гребли: сделаем все возможное, чтобы провести чемпионат мира в Украине достойно

Президент Федерации гребли на лодках «Дракон», первый вице-президент Федерации каноэ Украины, вице-президент Европейской федерации гребли на лодках Валерий Моргун рассказал, как Украине удалось провести ЧМ в 2019 году и получить право на проведение еще одного мирового первенства в 2022 году.



«В связи с пандемией мы перенесли чемпионат Европы на будущий год. Плюс в 2022 году у нас запланирован чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон» в Тернополе. С 4 по 7 ноября я буду в ICF (международная федерация каное – прим.), где буду подымать вопрос о том, что Украине доверяют проводить международные соревнования. Также у нас будет заседание, посвященное тому, чтобы чемпионат мира в Украине прошел на высоком уровне.



Я уверен, что после проведения чемпионата мира в 2019 году, нам доверяют. Еще пять лет назад, когда мы только начинали разговаривать с ICF о проведении таких соревнований в Украине, они нам сказали, что у нас нет инфраструктуры. Три года назад мы купили первую стартовую систему в Днепр, два года назад приобрели такую же в Киев, в этому году – в Тернополь.

Но не только стартовая система определяет уровень соревнований. Это инфраструктура – начиная от туалетов и заканчивая трибунами, финишными вышками, катерами, которые сопровождают заезды. Это не только та картинка, которую мы видим. Это еще и квалифицированные судьи, которых мы должны воспитывать в Украине. Эти люди должны знать английский язык. Это все то, чем должна заниматься Федерация и этим я планирую заниматься и в дальнейшем.

Важна популяризация спорта. Мы подходим к каждому человеку, который сел в лодку, к каждому нашему спортсмену, как к близкому другу. Мы хотим, чтобы ему понравилось и чтобы он приходил на тренировки снова и снова. Мы боремся за каждого спортсмена, который имеет желание садиться в лодку и пробовать.

На самом деле люди ищут эмоций. Сейчас очень популярный здоровый образ жизни, но спортзал, в котором только тренажеры, не может дать большого разнообразия. А гребля дает те эмоции, которые не даст бассейн, фитнес-зал, жим. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей получали эмоции от гребли и вели здоровый образ жизни».

Ранее была официально объявлена дата следующего боя Ломаченко.

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