Президент федерации футзала Украины рассказал о финансовой мотивации на матч с Россией

Четвертого февраля в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах, встретятся сборные Украины и России.
Президент федерации футзала Украины Сергей Владыко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о финансовой мотивации на матч с россиянами.
«Она была предусмотрена и ранее за успешное выступление на турнире. Но в случае победы над Россией, есть предприниматели, которые готовы увеличить премию для команды. Но я считаю, что наши ребята и так уже выступили очень удачно на Евро, поэтому дополнительные бонусы уже заработали.
Полностью интервью с Сергеем Владыко читайте здесь.
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