Президент Федерации футзала Украины: не думаю, что будем пожимать руки россиянам

Президент федерации футзала Украины Сергей Владыко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, в каком настроении украинцы подходят к полуфинальному матчу с Россией.

«Украинским олимпийцам не рекомендуют фотографироваться и пожимать руки россиянам в Пекине? Не думаю, что у нас в Амстердаме будет что-то по-другому. Кроме того, не будем забывать про коронавирус, это еще опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования от УЕФА. Все команды почти изолированы, контактов мало с другими.

Мы не живем в другой стране, все прекрасно понимают подтекст этого поединка. И наша команда тоже. Настрой, конечно же, в этой связи тоже боевой. Ребята взрослые люди, им не надо что-то объяснять. Они читают прессу, знают об отношениях двух стран».

Полностью интервью с Сергеем Владыко читайте здесь.

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