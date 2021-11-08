Президент Федерации бокса Украины: приятно выходить на пьедестал и видеть будущего олимпийского чемпиона

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус прокомментировал победу украинского боксера Юрия Захареева на чемпионате мира-2021 в Белграде.

«Приятно, когда в финале играет гимн Украины. Приятно выходить на пьедестал и видеть будущего олимпийского чемпиона и чемпиона мира, по праву завоевавшего быть сильнейшим на этом чемпионате. Всех поздравляю с победой. Я считаю, что это первый вклад в развитие бокса в Украине», – сказал Владимир Продивус в интервью телеканалу Дом.

Напомним, что в финале ЧМ-2021 Юрий Захареев единогласным решением судей победил россиянина Вадима Мусаева, став самым молодым чемпионом мира в истории Украины.

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