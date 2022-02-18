Президент Федерации бобслея Украины: понимали, что Гунько ничего не употребляет

Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом бобслеистки Лидии Гунько.

«Все было нормально, и мы даже не сомневались, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет смысла. На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы все это прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, поскольку не употребляем.

Откуда это взялось и это вещество — точно такое же, какое в нашем олимпийском селении, не в Пекине, а в нашем селении нашли у иранского горнолыжника. Непонятно. И между тестами, между 10 и 14 февраля, Лидия употребляла мясо перед соревнованиями Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять те вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота.

Конечно, мы будем бороться. В таких ситуациях спортсмен наиболее бесправен. Нужно доказывать, что ты не виновен и у тебя нет путей к этому. Плюс это очень дорого стоит, но мы будем бороться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти», — передает слова Гераскевича Суспільне Спорт.

На Олимпиаде в Пекине Гунько выступала в монобобе и заняла последнее, 20-е место в женских соревнованиях.

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