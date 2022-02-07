Президент Федерации биатлона Украины объявил об отъезде домой Семеренко

Глава украинской федерации биатлона Владимир Брынзак объявил о решении по поводу Валентины Семеренко. Опытная спортсменка завершила индивидуальную гонку на Олимпиаде уже после второго огневого рубежа из-за проблем со здоровьем.

«Валентина хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее и наказали. Как я понял, Валентина или сознание потеряла, или была к этому близка. У нее возникло головокружение, из-за чего исчезла возможность продолжить гонку.

После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде. Вместо нее заявим Меркушину», — цитирует Брынзака ресурс «Чемпион».

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр по итогам 7 февраля

Семеренко «задохнулась», саночницы в топ-25: итоги Украины 7 февраля в Пекине

Биатлон, фигурное катание и другие: в каких видах спорта болеть за украинцев на Олимпиаде 8 февраля

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.