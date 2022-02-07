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Президент Федерации биатлона Украины объявил об отъезде домой Семеренко

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
19:53
Новость
Другие
Биатлон

Глава украинской федерации биатлона Владимир Брынзак объявил о решении по поводу Валентины Семеренко. Опытная спортсменка завершила индивидуальную гонку на Олимпиаде уже после второго огневого рубежа из-за проблем со здоровьем.

«Валентина хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее и наказали. Как я понял, Валентина или сознание потеряла, или была к этому близка. У нее возникло головокружение, из-за чего исчезла возможность продолжить гонку.

После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде. Вместо нее заявим Меркушину», — цитирует Брынзака ресурс «Чемпион».

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