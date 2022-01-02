Президент ФБУ рассказал о помощи Зеленского в натурализации игроков для сборной Украины

Президент ФБУ Михаил Бродский признался, что Президент страны Владимир Зеленский помогает сборной Украины в плане натурализации игроков.
«Я дал Радуловичу полный карт-бланш на перестройку состава, но моя вина в том, что я это не проконтролировал. Но непопадание сборной на Евробаскет — не катастрофа.
Мы сделали паузу. Мы не привлекли целую группу игроков, в первую очередь из-за конфликтов. Конфликты убрали и удалось построить совершенно новую среду.
Хочется попадать на чемпионат Европы, чтобы занять то место, которое нам по праву принадлежит. Я лично задал вопрос президенту, поможет ли он нам с натурализацией игроков в женскую сборную и в мужскую. Он сказал, что поможет. Мы ждем подтверждение документов. Я рассчитываю получить двух игроков для мужской сборной и одну баскетболистку в женскую.
Кэффи уже озвучен, остальные пока хотят. Я считаю, что нужен еще один «задний» для мужской сборной. Хоть и есть Михайлюк, но нам нужно попасть еще и на чемпионат мира.
Для женской сборной игрок уже есть. Кто именно – я не знаю, выбирал Радулович. Это будет первый номер. У нас нет замены Дубровиной. Через года два ее возможно заменит Дубнюк, но сейчас нужен кто-то, кто станет рядом с Дубровиной», — сказал Бродский в интервью каналу ФБУ на YouTube.
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