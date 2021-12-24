Президент «Дженоа» признался в любви к Шевченко

Президент «Дженоа» Альберто Дзангрилло объяснил выбор клуба в пользу Андрея Шевченко.

«Это требует смелости. Его не взяли, потому что он кому-то нравится или он предложил свои услуги, или по другой странной причине.



Когда вы думаете с точки зрения предпринимательства, то проводите разведку, затем думаете и, в конце концов, принимаете решение. Никто не может знать наверняка.

Он — спортсмен, выигрывал «Золотой мяч», и этого может быть недостаточно, но он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, покинув Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, я люблю Андрея», — приводит слова Дзангрилло ресурс Sportweek.

В последнем перед паузой туре Серии А «Дженоа» удержал нулевую ничью против «Аталанты». Это второе очко генуэзского клуба под руководством Шевченко.

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