Президент «Днепра» дисквалифицирован и оштрафован на крупную сумму

Директорат Федерации баскетбола Украины вынес ряд решений по президенту «Днепра» Валерию Кондратьеву. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Во время матча 15 января между «Днепром-2» и «Мариуполем», в концовке игры президент «Днепра» вышел на игровую площадку и вступил с судьями этой игры в спор в агрессивной манере с использованием нецензурных слов.

За это президент «Днепра» дисквалифицирован на 5 следующих календарных игр с участием команды «ДНЕПР-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» в Высшей лиге, а также обязан уплатить денежный взнос в размере 65 тысяч гривен:

- 15 000 гривен за выход на игровую площадку во время игры;

- 50 000 гривен за неспортивное поведение.

Дополнительно клуб обязан заплатить 10 000 гривен за необеспечение общественного порядка и безопасности до, во время и после матча, поскольку в момент с выходом Валерия Кондатьева на площадку по требованию судьи не вмешалась охрана, находившаяся в игровом зале.

Еще 10 000 гривен клуб должен оплатить нарушение правил трансляции, поскольку в момент инцидента с Валерием Кондатьевым оператор отвел камеру в сторону вместо того, чтобы держать конфликтный эпизод в кадре.

Относительно эпизода в матче «Днепр» – «Будивельник» в Суперлиге, то там представитель фан-сектора «Днепра» умышленно осуществил толчок в область спины/затылка игрока «Будивельника» Джерома Рэндла, который был виден во время трансляции игры, а также отмечен судьями в отчете игры. За это клуб оштрафован на 5 тысяч.

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