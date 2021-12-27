Президент «Днепра-1»: позитивно отношусь к созданию единого телепула

Почетный президент «Днепр-1» Юрий Береза поделился мнением о возможности создания единого телепула в украинской Премьер-лиге.

«Однозначно отношусь к этому позитивно. Почему не раньше? Это связано с владельцами телеканалов и специфическим поведением некоторых журналистов. Если мы отдаем права тому или другому телеканалу, то, соответственно, комментарии идут в ту или другую сторону. Мы хотим, чтобы освещение событий было непредвзятым ко всем клубам. Мне бы хотелось видеть независимую тележурналистику.

Самая главная задача единого телепула — чтобы футбол дошел до людей, и каждый человек мог посмотреть любой матч украинской Премьер-лиги. Плюс к этому, клубы должны получать определенный доход.

Украинские болельщики заслуживают иметь доступ к качественным трансляциям украинского футбола. Но, чтобы при этом, не нарушались права клубов УПЛ. Единый телепул в этом плане — спасение.

Удастся ли? Конечно, удастся. Весь мир уже пошел этим путем. Единый телепул дает возможность реализовать все мечты, начиная от качественных трансляций и заканчивая независимой журналистикой. Единственный вопрос, чтобы победитель тендера не стал манипулировать правом каждого украинца смотреть большой футбол. Для меня это главное. Переговоры между УПЛ и клубами идут, но пока я не имею права об этом говорить. Скажу так, «Днепр-1» готов к единому телепулу», — цитирует Березу ресурс FanDay.

Ранее Юрий Береза объявил задачу команды на вторую половину сезона.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Фото Магучих с россиянкой, допинг и много расизма: топ-10 скандалов украинского спорта в 2021 году

«Ворскла» рассчитывает взять в аренду нападающего «Динамо»

Три европейских клуба не смогли договориться о покупке вратаря «Ворсклы» Ризныка

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.