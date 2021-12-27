Фрибет 3000 UAH
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед Биатлон: Рождественская гонка
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Президент «Днепра-1» назвал задачу на вторую часть чемпионата

Игорь Яслик
Игорь Яслик
27.12.2021
13:28
Новость
Футбол

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза озвучил задания, которые теперь поставлены перед командой на вторую часть сезона. Днепряне ушли на зимний перерыв на третьем месте с отрывом в четыре очка от «Зари».

«Аппетит приходит во время еды. Если летом я говорил, что неудачей будет любое место, которое не гарантирует еврокубки, то сейчас скажу, ниже третьего места — это будет провал.

Усиление? У нас есть несколько позиций, где нужна конкуренция. В данный момент мы ведем переговоры с некоторыми футболистами. Имен пока называть не буду. Но они будут из Украины», — цитирует Березу ресурс FanDay.

Напомним, что «Днепр-1» зимой может потерять основного левого защитника Владислава Дубинчака. «Динамо», скорее всего, продаст в «Эвертон» Виталия Миколенко, то есть встанет перед необходимостью закрыть эту позицию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Все тренерские отставки уходящего года в украинской Премьер-лиге
Все тренерские отставки уходящего года в украинской Премьер-лиге
Фото Магучих с россиянкой, допинг и много расизма: топ-10 скандалов украинского спорта в 2021 году
Фото Магучих с россиянкой, допинг и много расизма: топ-10 скандалов украинского спорта в 2021 году
Первые спарринги в новом году «Ворскла» проведет в феврале
Первые спарринги в новом году «Ворскла» проведет в феврале

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи