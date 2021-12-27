Президент «Днепра-1» назвал задачу на вторую часть чемпионата

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза озвучил задания, которые теперь поставлены перед командой на вторую часть сезона. Днепряне ушли на зимний перерыв на третьем месте с отрывом в четыре очка от «Зари».
«Аппетит приходит во время еды. Если летом я говорил, что неудачей будет любое место, которое не гарантирует еврокубки, то сейчас скажу, ниже третьего места — это будет провал.
Усиление? У нас есть несколько позиций, где нужна конкуренция. В данный момент мы ведем переговоры с некоторыми футболистами. Имен пока называть не буду. Но они будут из Украины», — цитирует Березу ресурс FanDay.
Напомним, что «Днепр-1» зимой может потерять основного левого защитника Владислава Дубинчака. «Динамо», скорее всего, продаст в «Эвертон» Виталия Миколенко, то есть встанет перед необходимостью закрыть эту позицию.
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