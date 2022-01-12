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Президент «Десны»: планы у нас такие же — выход в еврокубки

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
12.01.2022
16:03
Новость
Футбол

Президент «Десны» Владимир Левин прокомментировал информацию в СМИ относительно трансферного бана для черниговского клуба из-за невыплаченного долга в размере 400 тысяч долларов для Константина Димы.

«Мы не готовы обсуждать решение УЕФА. Оно верное, но мы готовы этот вопрос урегулировать с той суммой, которая есть на самом деле. Мы должны выплатить человеку зарплату.

Он приехал, но на футбольное поле не выходил, набрал вес, с ним были большие проблемы. Но это же никто рассматривать не будет. Мы готовы заплатить ему зарплату, которую должны.

Если футболист не хочет урегулировать этот вопрос, значит не захочет. Тогда будем играть тем составом, что есть. Если появится представитель футболиста, значит урегулируем вопрос завтра.

Наша селекция достаточно подготовлена, поэтому мы доберем ту группу футболистов, которая нам нужна. Есть на примете достаточно много игроков. В крайнем случае у нас будет группа арендованных игроков. У нас на рынке я не вижу проблем с подбором игроков. Тренер у нас остается. Планы у нас такие же — выход в еврокубки. Есть проблемы не связанные с нами», — цитирует Левина ТК Футбол 1/2/3.

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