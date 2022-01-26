Президент «Десны»: мы выплатили зарплату Калитвинцеву за декабрь

Президент «Десны» Владимир Левин поделился информацией о ситуации с Владиславом Калитвинцевым, который из-за долгов по зарплате на правах свободного агента перешел в «Александрию».

«Десна» подала документы в Палату споров. Такой же пакет был отправлен в «Александрию» и Калитвинцеву. Думаю, что в ближайшее время будет рассмотрение данной ситуации и игрок вернется в клуб. Все могут совершить какие-то технические ошибки. Думаю, что этот вопрос решится между клубами. Это не есть большая проблема.

Больше здесь вопрос к футболисту. Почему он поехал подписывать контракт с другой командой, если у него было действующее соглашение с нами? У нас выплачена декабрьская заработная плата всей команде. Просто люди, получается, сами не хотят брать деньги. Мы не можем футболиста насильно заставить получить зарплату. Он должен вернуться в клуб, начать играть и получить свои деньги», — приводит слова Левина ресурс UA-Футбол.

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