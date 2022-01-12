Президент «Десны»: мы обратились к «Александрии» и Калитвинцеву, чтобы они разъяснили ситуацию

Президент «Десны» Владимир Левин прокомментировал ситуацию с переходом Владислава Калитвинцева в «Александрию».



«Он является членом нашего клуба. Мы обратились к «Александрии» и Калитвинцеву, чтобы они разъяснили эту ситуацию: почему они подписали контракт без участия «Десны», если игрок не является свободным агентом?

Необходимо узнать позицию «Александрии». Знаете, входить в конфликт проще всего – выходить сложно, поэтому необходимо искать всегда компромисс. Нам нужно понимание, почему «Александрия» сделала такой шаг, зная, что он футболист нашего клуба?

При переходе из клуба в клуб, один должен заплатить другому – для этого ведутся переговоры, подписывается контракт. Футболист может переходить самостоятельно, являясь свободным агентом.

В данном случае произошел казус, в котором мы сейчас разбираемся. Мы считаем, что Калитвинцев должен появиться у нас на тренировке 16 января», – сказал Левин в интервью каналу «Футбол».

Также «Черноморец» усилился экс-защитником «Десны».



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