Президент «Бенфики» жестоко раскритиковал Яремчука

Продолжается кризис в «Бенфике».

Президент клуба Руй Кошта после домашнего поражения от «Жил Висенте» (1:2), которое случилось 2 февраля, провел нелицеприятную беседу со всеми членами командами, сообщает издание Correio da Manha.

Он раскритиковал и игроков, и тренеров, и персонал клуба. Несмотря на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сезон складывается не лучшим образом для «Бенфики». Ранее из-за конфликта с игроками ушел в отставку главный тренер Жорже Жезуш.

Руй Кошта сейчас уже считает, что на футболистах лежит больше вины, чем на экс-наставнике. Он разочарован многими летними новичками, которые не усилили команду. Нескольких из них Руй Кошта назвал «игроками сомнительного качества». В числе них, увы, оказался и Роман Яремчук.

Ранее «Бенфика» уже выставляла на трансфер форварда сборной Украины, но не получила предложений по нему.

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