Президент «Барселоны»: мы хотели купить Агуэро, еще когда он играл за «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к Серхио Агуэро, который сегодня объявил о завершении карьеры профессионального футболиста из-за проблем с сердцем.

«Я сейчас стою рядом с тобой, но точно так же здесь могли стоять представители «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити» или сборной Аргентины. Мы хотели следить за твоей игрой в «Барселоне» дольше, но, думаем, ты принял правильное решение. Можешь в любой момент рассчитывать на нашу поддержку.

Серхио, ты внес большой вклад в историю футбола благодаря своему таланту и личным качествам. Мы хотели подписать тебя раньше, когда ты еще был игроком «Атлетико», — сказал Лапорта.



Напомним, что Агуэро перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» прошлым летом, но успел провести за каталонскую команду всего-то пять матчей.

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