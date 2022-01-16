Пресс-атташе сборной Польши отреагировал на слухи о переговорах с Шевченко

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски прокомментировал слухи о том, что национальную команду может возглавить украинский тренер Андрей Шевченко.
«Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе», — сказал Квятковски в комментарии Sport24.
Польша сейчас без главного тренера после ухода Пауло Соузы во «Фламенго» в конце декабря. 24 марта польская национальная команда сыграет против сборной России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.
Ранее «Дженоа» уволила Шевченко с поста главного тренера команды.
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