Пресс-атташе сборной Польши отреагировал на слухи о переговорах с Шевченко

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски прокомментировал слухи о том, что национальную команду может возглавить украинский тренер Андрей Шевченко.

«Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе», — сказал Квятковски в комментарии Sport24.

Польша сейчас без главного тренера после ухода Пауло Соузы во «Фламенго» в конце декабря. 24 марта польская национальная команда сыграет против сборной России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.

Ранее «Дженоа» уволила Шевченко с поста главного тренера команды.

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Источник: Шевченко может возглавить топовую европейскую сборную

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