Премьер-министр Великобритании призвал УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился мнением о возможности лишения России проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 после официального признания суверенитета так называемых ЛНР и ДНР и в свете большой угрозы нового вторжения с ее стороны в Украину.

«Я считаю немыслимым, чтобы большие международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенное государство», — приводит слова Джонсона ресурс Reuters.

С главой британского правительства солидарна почти вся общественность этой страны. В частности, за перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга выступил легендарный английский футболист Гари Линекер.

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