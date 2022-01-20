Преемник Шевченко высказался по поводу своего назначения в «Дженоа»

Новый главный тренер «Дженоа» Александер Блессин поделился впечатлениями после заключения контракта с генуэзским клубом до лета 2024 года.

«Все случилось очень быстро. Все было улажено за 24 часа, и мне до сих пор тяжело осознать это. Из-за деталей при переходе я не смог попрощаться с игроками даже после тренировки. Я обязательно свяжусь с ними, чтобы сделать это.

Также я буду очень скучать по болельщикам, они всегда поддерживали меня, несмотря ни на что. Тем более жаль, что наш лучший сезон мы провели без зрителей.

«Дженоа» — это предложение, от которого я не мог отказаться. Это клуб Серии А с историей, и мне предложили там долгосрочный проект. Это большой шаг в моей карьере, но я всегда буду благодарен «Остенде» за предоставленную возможность.

Я, а также моя семья всегда чувствовали себя здесь как дома, и я буду ужасно по всем скучать», – цитирует Блессина официальный сайт бельгийского «Остенде», откуда он ушел в генуэзский клуб.

Напомним, что в первом матче после отставки Андрея Шевченко «Дженоа» потерпел поражение от «Фиорентины» со счетом 0:6.

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