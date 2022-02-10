Представители Ярославского прокомментировали возможное участие владельца «Металлиста» в смертельном ДТП

Пресс-центр бизнес-группы DCH, основателем и президентом которой является владелец «Металлиста» Александр Ярославский, отреагировал на информацию о смертельном ДТП, которое случилось возле Харькова в ночь на 10 февраля.

«1. За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения.

2. 10 февраля 2022 года Александр Ярославский в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей», — гласит официальный пресс-релиз.

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