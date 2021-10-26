Представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ

Эксперты Украинской Премьер-лиги определились с лауреатами по итогам очередного тура главного дивизиона страны.

Лучшим тренером признали Валерия Кривенцова. 48-летний специалист, который вывел команду в УПЛ, не потерялся и на новом уровне. «Металлист 1925» одержал четыре подряд победы, благодаря чему поднялся на седьмое место. Харьковчане отстают на четыре очка от еврокубковой зоны, при этом они оторвались на 11 пунктов от зоны переходных матчей.

Лучшим игроком 12-го тура стал полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив. 21-летний футболист в матче с «Ингульцом» (4:0) забил гол и сделал две результативные передачи. Конкурентами Крыськива были автор единственного в туре дубля форвард «Вереса» Михаил Шестаков и Виктор Цыганков, который забил красивый победный гол в ворота «Днепра-1».

Ранее Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от кубкового матча с «Александрией».

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