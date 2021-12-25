Представители «Ингульца» побывали на стажировке в клубе Ла Лиги

Команда из Петрово наладила сотрудничество с представителем Ла-Лиги - «Эльче».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua делегация «Ингульца» побывала по приглашению испанской стороны в расположении клуба Ла Лиги - «Эльче». В ее состав входили первый вице-президент ФК - Николай Журило, главный тренер - Сергей Лавриненко, его помощник - Сергей Таран, игроки Младен Бартулович, Богдан Шуст, Владислав Лупашко. Было подписано соглашение о сотрудничестве между клубами.

Представители «Ингульца» имели возможность познакомиться с клубной инфраструктурой «Эльче», побывать на тренировках основного состава и воспитанников академии.

Также в один из дней они съездили в Барселону, где посетили академию знаменитого одноименного клуба.

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.



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